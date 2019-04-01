01 Nisan 2019, 10:04
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Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------01/04 10: 00 İmalat PMI01/04 12: 00 İTO perakende fiyatlar03/04 10: 00 TÜFE03/04 10: 00 ÜFE04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00.

TÜRKİYE

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01/04         10: 00     İmalat PMI

01/04         12: 00     İTO perakende fiyatlar

03/04         10: 00     TÜFE

03/04         10: 00     ÜFE

04/04         14: 30     Reel efektif döviz kuru

05/04         17: 30     Hazine nakit dengesi

11/04         10: 00     Cari denge

15/04         10: 00     İşsizlik

15/04         11: 00     Bütçe dengesi

16/04         10: 00     Sanayi üretimi

19/04         14: 30     MB beklenti anketi

22/04         10: 00     Tüketici güven endeksi

22/04         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/04         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/04         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/04         14: 00     MB politika faizi

29/04         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/04         10: 00     Turizm gelirleri

30/04         10: 00     Dış ticaret açığı

30/04         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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1 NİSAN PAZARTESİ

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JAPONYA                         03: 30 İmalat PMI

ÇİN                                   04: 45 İmalat PMI

FRANSA                          10: 50 İmalat PMI

ALMANYA                        10: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ             11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE                      11: 30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ             12: 00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ             12: 00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                 15: 30 Perakende Satışlar MoM

ABD                                 16: 45 İmalat PMI

ABD                                 17: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                 17: 00 İş Stokları

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2 NİSAN SALI

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İNGİLTERE                      11: 30 İnşaat PMI 49.7 49.5

EURO BÖLGESİ             12: 00 ÜFE MoM 0.20% 0.40%

EURO BÖLGESİ             12: 00 ÜFE YoY 3.10% 3.00%

ABD                                 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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3 NİSAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA                     03: 30 Bileşik PMI

JAPONYA                     03: 30 Servis PMI

ÇİN                               04: 45 Bileşik PMI

ÇİN                               04: 45 Servis PMI

FRANSA                      10: 50 Servis PMI

FRANSA                      10: 50 Bileşik PMI

ALMANYA                    10: 55 Servis PMI

ALMANYA                    10: 55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ          11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ          11: 00 Bileşik PMI

İNGİLTERE                   11: 30 Servis PMI

İNGİLTERE                   11: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ          12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ          12: 00 Perakende Satışlar YoY

ABD                              14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              15: 15 ADP İşgücü Değişimi

ABD                              16: 45 Servis PMI

ABD                              16: 45 Bileşik PMI

ABD                              17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD                              17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                              17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                              17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                              17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                              17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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4 NİSAN PERŞEMBE

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ALMANYA                      09: 00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA                      09: 00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA                      10: 30 İnşaat PMI

ABD                               15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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5 NİSAN CUMA

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JAPONYA                       02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA                       08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA                      09: 00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                      09: 00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                        09: 45 Ticaret Dengesi

ABD                               15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                               15: 30 İşsizlik Oranı

ABD                               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                               15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                               15: 30 İşgücüne Katılım Oranı Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA