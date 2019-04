Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Kaynak: DHA

TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------------------------------------03/04 10: 00 TÜFE03/04 10: 00 ÜFE04/04 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/04 17: 30 Hazine nakit dengesi11/04 10: 00 Cari denge15/04 10: 00 İşsizlik15/04 11: 00 Bütçe dengesi16/04 10: 00 Sanayi üretimi19/04 14: 30 MB beklenti anketi22/04 10: 00 Tüketici güven endeksi22/04 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/04 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/04 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/04 14: 00 MB politika faizi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret açığı30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 NİSAN PAZARTESİ---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 03: 30 İmalat PMIÇİN 04: 45 İmalat PMIFRANSA 10: 50 İmalat PMIALMANYA 10: 55 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMIİNGİLTERE 11: 30 İmalat PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik OranıEURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoYABD 15: 30 Perakende Satışlar MoMABD 16: 45 İmalat PMIABD 17: 00 ISM İmalat EndeksiABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoMABD 17: 00 İş Stokları---------------------------------------------------------------------------------------------------2 NİSAN SALI---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI 49.7 49.5EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM 0.20% 0.40%EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY 3.10% 3.00%ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri---------------------------------------------------------------------------------------------------3 NİSAN ÇARŞAMBA---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 03: 30 Bileşik PMIJAPONYA 03: 30 Servis PMIÇİN 04: 45 Bileşik PMIÇİN 04: 45 Servis PMIFRANSA 10: 50 Servis PMIFRANSA 10: 50 Bileşik PMIALMANYA 10: 55 Servis PMIALMANYA 10: 55 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMIEURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMIİNGİLTERE 11: 30 Servis PMIİNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMIEURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoMEURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoYABD 14: 00 MBA Mortgage BaşvurularıABD 15: 15 ADP İşgücü DeğişimiABD 16: 45 Servis PMIABD 16: 45 Bileşik PMIABD 17: 00 ISM İmalat Dışı EndeksABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline StoklarıABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol StokalarıABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri KullanımıABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen TalepABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep---------------------------------------------------------------------------------------------------4 NİSAN PERŞEMBE---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoMALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoYALMANYA 10: 30 İnşaat PMIABD 15: 30 Haftalık İşsizlik BaşvurularıABD 15: 30 Devam Eden BaşvurularABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi---------------------------------------------------------------------------------------------------5 NİSAN CUMA---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoYJAPONYA 08: 00 Öncü GöstergelerALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoMALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoYFRANSA 09: 45 Ticaret DengesiABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam DeğişimiABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam DeğişimiABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam DeğişimiABD 15: 30 İşsizlik OranıABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoMABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoYABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı