TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
Ekonomi
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28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10: 00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10: 00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10: 00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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24 MAYIS CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
Kaynak: DHA