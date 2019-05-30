30.05.2019 09:03
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------31/05 10: 00 GSYH - 1.

TÜRKİYE
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31/05         10: 00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10: 00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10: 00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                                    TSİ
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30 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                                      15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                      15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                      15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                                      15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                                      15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                                      15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                                      15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                      17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                      17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                      17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      18: 00     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                      18: 00     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK            02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                             02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                             02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                             02: 50     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                             02: 50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                             02: 50     Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                      04: 00     Bileşik PMI
ÇİN                                      04: 00     İmalat PMI
ÇİN                                      04: 00     İmalat Dışı PMI
JAPONYA                            08: 00     Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                          15: 00     TÜFE MoM
ALMANYA                          15: 00     TÜFE YoY
ABD                                      15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                                      15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                                      15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                      17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Kaynak: DHA