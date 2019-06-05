05.06.2019 09:16
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------10/06 14: 30 Reel efektif döviz kuru12/06 14: 00 TCMB politika faizi12/06 17: 30 Hazine nakit dengesi14/06 10: 00 Cari denge14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe.

TÜRKİYE
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10/06         14: 30     Reel efektif döviz kuru
12/06         14: 00     TCMB politika faizi
12/06         17: 30     Hazine nakit dengesi
14/06         10: 00     Cari denge
14/06         14: 30     TCMB beklenti anketi
17/06         10: 00     İşsizlik
17/06         11: 00     Bütçe dengesi
18/06         10: 00     Sanayi üretimi
20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA               03: 30 Servis PMI
ÇİN                         04: 45 Bileşik PMI
ÇİN                         04: 45 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA               10: 55 Servis PMI
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ    11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE             11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE             11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ    12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ    12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ    12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        15: 15 ADP İstihdam Değişimi
ABD                        16: 45 Servis PMI
ABD                        16: 45 Bileşik PMI
ABD                        17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                        17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                        17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                        17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                        17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                        21: 00 Bej Kitap
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6 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA               09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA               10: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ    12: 00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ    12: 00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ    12: 00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ    12: 00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ    12: 00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ    14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ    14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ    14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                        15: 30 Ticaret Dengesi
ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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7 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA               02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA             09: 00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA             09: 00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA             09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA             09: 00 İhracat MoM
ALMANYA             09: 00 İthalat MoM
FRANSA                09: 45 Ticaret Dengesi
FRANSA                09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA                09: 45 İmalat Üretimi YoY
ABD                       15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                       15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                       15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                       15: 30 İşsizlik Oranı
ABD                       15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD                       15: 30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD                       15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                       17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
 


Kaynak: DHA
TCMB, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi