10.06.2019 09:22
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------10/06 14: 30 Reel efektif döviz kuru12/06 14: 00 TCMB politika faizi12/06 17: 30 Hazine nakit dengesi14/06 10: 00 Cari denge14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi17/06.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE
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10/06         14: 30     Reel efektif döviz kuru
12/06         14: 00     TCMB politika faizi
12/06         17: 30     Hazine nakit dengesi
14/06         10: 00     Cari denge
14/06         14: 30     TCMB beklenti anketi
17/06         10: 00     İşsizlik
17/06         11: 00     Bütçe dengesi
18/06         10: 00     Sanayi üretimi
20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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10 HAZİRAN PAZARTESİ
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JAPONYA                   02: 50     GDP QoQ
JAPONYA                   02: 50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA                   02: 50     GDP Özel Tüketim QoQ
JAPONYA                   02: 50     GDP İş Harcamaları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     GDP (MoM)
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Servis Sektörü Endeksi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
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11 HAZİRAN SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     Haftalık Kazançlar 3M/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     ILO İşsizlik Oranı 3Mths
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30     İşgücü Değişimi 3M/3M
ABD                           15: 30     ÜFE MoM
ABD                           15: 30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                           15: 30     ÜFE YoY
ABD                           15: 30     Çekirdek ÜFE YoY
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA                  02: 50    ÜFE MoM
JAPONYA                  02: 50     ÜFE YoY
JAPONYA                  02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                  02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ÇİN                           04: 30     TÜFE YoY
ÇİN                           04: 30     ÜFE YoY
ABD                          14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                          15: 30     TÜFE MoM
ABD                          15: 30     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                          15: 30     TÜFE YoY
ABD                          15: 30     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                          17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                          17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                          17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                          17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                          17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                          17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                          17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                          17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               09: 00     TÜFE MoM
ALMANYA              09: 00     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ    12: 00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ    12: 00     Sanayi Üretimi YoY
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN                         05: 00     Sanayi Üretimi YoY
ÇİN                         05: 00     Perakende Satışlar YoY
JAPONYA               07: 30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA               07: 30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA               07: 30     Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA                09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                09: 45     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Perakende Satışlar MoM
ABD                       16: 15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                       16: 15     İmalat Üretimi
ABD                       16: 15     Kapasite Kullanımı
ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                       17: 00     İş Stokları


Kaynak: DHA
TCMB, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi