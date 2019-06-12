TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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12/06 14: 00 TCMB politika faizi
12/06 17: 30 Hazine nakit dengesi
14/06 10: 00 Cari denge
14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi
17/06 10: 00 İşsizlik
17/06 11: 00 Bütçe dengesi
18/06 10: 00 Sanayi üretimi
20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 TÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15: 30 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17: 00 İş Stokları
Kaynak: DHA
TCMB
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi