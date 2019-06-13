TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/06 10: 00 Cari denge
14/06 14: 30 TCMB beklenti anketi
17/06 10: 00 İşsizlik
17/06 11: 00 Bütçe dengesi
18/06 10: 00 Sanayi üretimi
20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17: 00 İş Stokları
Kaynak: DHATCMB
, Ekonomi