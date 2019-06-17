17.06.2019 09:46
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------17/06 10: 00 İşsizlik17/06 11: 00 Bütçe dengesi18/06 10: 00 Sanayi üretimi20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10:

TÜRKİYE

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17/06         10: 00     İşsizlik
17/06         11: 00     Bütçe dengesi
18/06         10: 00     Sanayi üretimi
20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ

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17 HAZİRAN PAZARTESİ

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ABD         15: 30 Empire İmalat Endeksi
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18 HAZİRAN SALI

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EURO BÖLGESİ     12: 00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE YoY
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ     12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA       02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02: 50 İhracat YoY
JAPONYA       02: 50 İthalat YoY
ALMANYA       09: 00 ÜFE MoM
İNGİLTERE     11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE     11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE     11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE     11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE     11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE             11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE             11: 30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE             14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE             14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                         15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                         15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                         15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                         17: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni
ABD                         17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA                          BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA               02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA               02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA               03: 30 İmalat PMI
FRANSA                 10: 15 İmalat PMI
FRANSA                 10: 15 Servis PMI
FRANSA                 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA               10: 30 İmalat PMI
ALMANYA               10: 30 Servis PMI
ALMANYA               10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI
ABD                         16: 45 İmalat PMI
ABD                         16: 45 Servis PMI
ABD                          16: 45 Bileşik PMI
ABD                          17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                          17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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