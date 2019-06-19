TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ



TÜRKİYE

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20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi

20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku

24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı

24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi

27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi

28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai

28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02: 50 İhracat YoY

JAPONYA 02: 50 İthalat YoY

ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 HAZİRAN PERŞEMBE

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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 17: 00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

JAPONYA 02: 50 BOJ Faiz Kararı

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21 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY

JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA 03: 30 İmalat PMI

FRANSA 10: 15 İmalat PMI

FRANSA 10: 15 Servis PMI

FRANSA 10: 15 Bileşik PMI

ALMANYA 10: 30 İmalat PMI

ALMANYA 10: 30 Servis PMI

ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI

ABD 16: 45 İmalat PMI

ABD 16: 45 Servis PMI

ABD 16: 45 Bileşik PMI

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM

