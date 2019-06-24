24.06.2019 09:07
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai28/06 11: 00 Giriş...

TÜRKİYE
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24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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24 HAZİRAN PAZARTESİ
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JAPONYA               08: 00     Öncü Göstergeler
ALMANYA             11: 00     IFO-İş İklimi
ALMANYA             11: 00     IFO-Beklentiler
ALMANYA             11: 00     IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                       15: 30     Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
ABD                       17: 30     Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi
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25 HAZİRAN SALI
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ABD                       17: 00     Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Conference Board Tüketici Güven Endeksi
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26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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ALMANYA             09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                09: 45     Tüketici Güveni
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                       17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA              02: 50     Perakende Satışlar YoY
JAPONYA              02: 50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ    12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA             15: 00     TÜFE MoM
ALMANYA             15: 00     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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İNGİLTERE          02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA            02: 30     İşsizlik Oranı
JAPONYA            02: 50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA            02: 50     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA               09: 45     ÜFE MoM
FRANSA               09: 45     ÜFE YoY
FRANSA               09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA               09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA               09: 45     TÜFE MoM
FRANSA               09: 45     TÜFE YoY
İNGİLTERE          11: 30     GDP QoQ
İNGİLTERE          11: 30     GDP YoY
İNGİLTERE          11: 30     Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE          11: 30     Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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