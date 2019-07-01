01.07.2019 10:00
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ---------------------------------------------------------------------------------------------------01.

TÜRKİYE

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DÜNYA                      TSİ

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01 TEMMUZ PAZARTESİ

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ÇİN                         04: 45 İmalat PMI
JAPONYA               08: 00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA                 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA               10: 55 İmalat PMI
ALMANYA               10: 55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA               10: 55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ     11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 İşsizlik Oranı
ABD                         16: 45 İmalat PMI
ABD                         17: 00 ISM İmalat Endeksi
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02 TEMMUZ SALI

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ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA                09: 00 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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JAPONYA               03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA               03: 30 Servis PMI
ÇİN                         04: 45 Bileşik PMI
ÇİN                         04: 45 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Servis PMI
FRANSA                 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA               10: 55 Servis PMI
ALMANYA               10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ     11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE              11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE              11: 30 Bileşik PMI
ABD                          14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                          15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                          15: 30 Ticaret Dengesi
ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                          16: 45 Servis PMI
ABD                          16: 45 Bileşik PMI
ABD                           17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                           17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD                           17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                           17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                           17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                           17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                           17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                           17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                           17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                           19: 00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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04 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               0: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY
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05 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA     02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA     08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA     09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA     09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA       09: 45 Ticaret Dengesi
ABD              15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD              15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD              15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD              15: 30 İşsizlik Oranı
ABD              15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD              15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD              15: 30 İşgücüne Katılım Oranı


Kaynak: DHA
Japon , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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