05.07.2019 09:09
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------05/07 17: 30 Hazine nakit dengesi11/07 10: 00 Cari denge 12/07 10: 00 Sanayi üretimi 15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30.

TÜRKİYE
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05/07         17: 30     Hazine nakit dengesi
11/07         10: 00     Cari denge
12/07         10: 00     Sanayi üretimi
15/07         11: 00     Bütçe dengesi
16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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05 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA               02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA              09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA                 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD                        15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                        15: 30 İşsizlik Oranı
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                        15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                        15: 30 İşgücüne Katılım Oranı


Kaynak: DHA
Ekonomi

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