08.07.2019 09:07
Haberler» Ekonomi» Haber

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------11/07 10: 00 Cari denge 12/07 10: 00 Sanayi üretimi 15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07.

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11/07         10: 00     Cari denge
12/07         10: 00     Sanayi üretimi
15/07         11: 00     Bütçe dengesi
16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi
22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi
25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14: 00     TCMB politika faizi
30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10: 00     Turizm gelirleri
31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi
31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
08 TEMMUZ PAZARTESİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA          09: 00     Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA          09: 00     Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA          09: 00     Ticaret Dengesi
ALMANYA          09: 00     İhracat MoM
ALMANYA          09: 00     İthalat MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
09 TEMMUZ SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
10 TEMMUZ ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            02: 50     ÜFE MoM
JAPONYA            02: 50     ÜFE YoY
ÇİN                        04: 30     TÜFE YoY
ÇİN                        04: 30     ÜFE YoY
FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi MoM
FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi MoM
FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE          11: 30     GDP (MoM)
İNGİLTERE          11: 30     Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE          11: 30     Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE          11: 30     İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE          11: 30     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE          11: 30     Ticaret Dengesi
İNGİLTERE          11: 30     Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE          11: 30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17: 00     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                       17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                       17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                       21: 00     FOMC Toplantı Tutanakları
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11 TEMMUZ PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA          09: 00     TÜFE MoM
ALMANYA          09: 00     TÜFE YoY
FRANSA               09: 45     TÜFE MoM
FRANSA               09: 45     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     TÜFE MoM
ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                       15: 30     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA            07: 30     Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi YoY
ABD                       15: 30     ÜFE MoM
ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                       15: 30     ÜFE YoY
ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE YoY
ÇİN                        --            Ticaret Dengesi
ÇİN                        --            İhracat YoY
ÇİN                        --            İthalat YoY


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
09:44   Gazenne dokuması kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor
09:37   "İhracattaki artışın katlanarak süreceğine inanıyoruz"
09:36   Asya piyasaları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle düştü
09:32   Adalet Bakan Yardımcılıklarına atama
09:30   Asya borsaları
09:27   Gözler, Fed başkanının mesajlarında
09:27   Brent petrolün varili 64,57 dolar