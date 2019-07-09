TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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11/07 10: 00 Cari denge
12/07 10: 00 Sanayi üretimi
15/07 11: 00 Bütçe dengesi
16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14: 00 TCMB politika faizi
30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10: 00 Turizm gelirleri
31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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09 TEMMUZ SALI
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10 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
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11 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
ABD 15: 30 TÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15: 30 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ÇİN -- Ticaret Dengesi
ÇİN -- İhracat YoY
ÇİN -- İthalat YoY