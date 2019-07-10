10.07.2019 09:42
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------11/07 10: 00 Cari denge 12/07 10: 00 Sanayi üretimi 15/07 11: 00 Bütçe dengesi 16/07 10: 00 İşsizlik (Nisan dönemi) 19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07.

TÜRKİYE

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11/07         10: 00     Cari denge

12/07         10: 00     Sanayi üretimi

15/07         11: 00     Bütçe dengesi

16/07         10: 00     İşsizlik (Nisan dönemi)

19/07         14: 30     TCMB beklenti anketi

22/07         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/07         10: 00     Tüketici güven endeksi

25/07         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/07         10: 00     Reel kesim güven endeksi

25/07         14: 00     TCMB politika faizi

30/07         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/07         10: 00     Turizm gelirleri

31/07         10: 00     Dış ticaret dengesi

31/07         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ

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10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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JAPONYA            02: 50     ÜFE MoM

JAPONYA            02: 50     ÜFE YoY

ÇİN                        04: 30     TÜFE YoY

ÇİN                        04: 30     ÜFE YoY

FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi MoM

FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi YoY

FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi MoM

FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE          11: 30     GDP (MoM)

İNGİLTERE          11: 30     Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE          11: 30     Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE          11: 30     İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE          11: 30     İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE          11: 30     Ticaret Dengesi

İNGİLTERE          11: 30     Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE          11: 30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                       17: 00     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                       17: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                       17: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                       17: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                       17: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                       17: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                       17: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                       17: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                       21: 00     FOMC Toplantı Tutanakları

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11 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA          09: 00     TÜFE MoM

ALMANYA          09: 00     TÜFE YoY

FRANSA               09: 45     TÜFE MoM

FRANSA               09: 45     TÜFE YoY

ABD                       15: 30     TÜFE MoM

ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE MoM

ABD                       15: 30     TÜFE YoY

ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE YoY

ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular

ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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12 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA            07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi YoY

ABD                       15: 30     ÜFE MoM

ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE MoM

ABD                       15: 30     ÜFE YoY

ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE YoY

ÇİN                        --            Ticaret Dengesi

ÇİN                        --            İhracat YoY

ÇİN                        --            İthalat YoY


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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