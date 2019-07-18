TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/07 14: 30 TCMB beklenti anketi
22/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/07 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14: 00 TCMB politika faizi
30/07 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10: 00 Turizm gelirleri
31/07 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/07 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA 02: 50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 ÜFE YoY
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi