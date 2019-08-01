TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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02/08 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları
05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi
06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10: 00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10: 00 Ciro Endeksleri
20/08 10: 00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10: 00 Katı Yakıtlar
29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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1 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
ÇİN 04: 45 İmalat PMI
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi