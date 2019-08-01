TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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02/08 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları

05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi

05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi

06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm

08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08 10: 00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10: 00 Ciro Endeksleri

20/08 10: 00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10: 00 Katı Yakıtlar

29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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1 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03: 30 İmalat PMI

ÇİN 04: 45 İmalat PMI

FRANSA 10: 50 İmalat PMI

ALMANYA 10: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İNGİLTERE 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 16: 45 İmalat PMI

ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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2 AĞUSTOS CUMA

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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15: 30 İşsizlik Oranı

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 15: 30 Ticaret Dengesi

ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi