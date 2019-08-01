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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------02/08 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel.

01.08.2019 09:17 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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02/08         10: 00     Motorlu Kara Taşıtları
05/08         10: 00     Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08         10: 00     Tüketici fiyat endeksi
06/08         10: 00     Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08         11: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08         10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08         10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08         10: 00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08         10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08         10: 00     Sanayi Üretim Endeksi
19/08         10: 00     Perakende Satış Endeksleri
19/08         10: 00     Ciro Endeksleri
20/08         10: 00     Konut Satış İstatistikleri
21/08         10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08         10: 00     Yapı İzin İstatistikleri
21/08         10: 00     Konut Fiyat Endeksi
22/08         10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi
22/08         10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08         10: 00     Tüketici Güven Endeksi
23/08         10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08         10: 00     Sektörel Güven Endeksleri
26/08         10: 00     Reel Kesim Güven Endeksi
26/08         10: 00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri
28/08         10: 00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08         10: 00     Katı Yakıtlar
29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA                      TSİ

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1 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                03: 30 İmalat PMI

ÇİN                           04: 45 İmalat PMI

FRANSA                  10: 50 İmalat PMI

ALMANYA                10: 55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ      11: 00 İmalat PMI

İNGİLTERE              11: 30 İmalat PMI

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İNGİLTERE              14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                          15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                          15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                          16: 45 İmalat PMI

ABD                          17: 00 ISM İmalat Endeksi

ABD                          17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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2 AĞUSTOS CUMA

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İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY

ABD                         15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                         15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                         15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                         15: 30 İşsizlik Oranı

ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                         15: 30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                         15: 30 Ticaret Dengesi

ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri

ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi



Ekonomi

Kaynak: DHA

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