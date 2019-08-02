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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------02/08 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel.

02.08.2019 09:45 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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02/08         10: 00     Motorlu Kara Taşıtları

05/08         10: 00     Yurt içi üretici fiyat endeksi

05/08         10: 00     Tüketici fiyat endeksi

06/08         10: 00     Hanehalkı yurtiçi turizm

08/08         11: 00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08         10: 00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08         10: 00     Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08         10: 00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08         10: 00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08         10: 00     Sanayi Üretim Endeksi

19/08         10: 00     Perakende Satış Endeksleri

19/08         10: 00     Ciro Endeksleri

20/08         10: 00     Konut Satış İstatistikleri

21/08         10: 00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08         10: 00     Yapı İzin İstatistikleri

21/08         10: 00     Konut Fiyat Endeksi

22/08         10: 00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksi

22/08         10: 00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08         10: 00     Tüketici Güven Endeksi

23/08         10: 00     Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08         10: 00     Sektörel Güven Endeksleri

26/08         10: 00     Reel Kesim Güven Endeksi

26/08         10: 00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08         10: 00     İşgücü Girdi Endeksleri

28/08         10: 00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08         10: 00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08         10: 00     Katı Yakıtlar

29/08         10: 00     Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE              11: 30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD                         15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                         15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                         15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                         15: 30 İşsizlik Oranı
ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                         15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                         15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                         15: 30 Ticaret Dengesi
ABD                         17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD                         17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                         17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi




Ekonomi

Kaynak: DHA

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