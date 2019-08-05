TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/08 10: 00 Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08 10: 00 Tüketici fiyat endeksi
06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10: 00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10: 00 Ciro Endeksleri
20/08 10: 00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10: 00 Katı Yakıtlar
29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AĞUSTOS PAZARTESİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
ÇİN 04: 45 Bileşik PMI
ÇİN 04: 45 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AĞUSTOS SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8 AĞUSTOS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AĞUSTOS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02: 50 GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 GDP Özel Tüketim QoQ
ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
ALMANYA 09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09: 00 İhracat MoM
ALMANYA 09: 00 İthalat MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11: 30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11: 30 GDP YoY
İNGİLTERE 11: 30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11: 30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11: 30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11: 30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY