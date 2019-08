TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

06/08 10: 00 Hanehalkı yurtiçi turizm

08/08 11: 00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08 10: 00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10: 00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10: 00 Ciro Endeksleri

20/08 10: 00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10: 00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10: 00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10: 00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10: 00 Katı Yakıtlar

29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri

DÜNYA TSİ

6 AĞUSTOS SALI

JAPONYA 02: 30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 09: 00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09: 00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09: 45 Ticaret Dengesi

ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

8 AĞUSTOS PERŞEMBE

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

9 AĞUSTOS CUMA

JAPONYA 02: 50 GDP QoQ

JAPONYA 02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA 02: 50 GDP Özel Tüketim QoQ

ÇİN 04: 30 TÜFE YoY

ÇİN 04: 30 ÜFE YoY

ALMANYA 09: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 09: 00 İhracat MoM

ALMANYA 09: 00 İthalat MoM

FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 11: 30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11: 30 GDP YoY

İNGİLTERE 11: 30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11: 30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11: 30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 11: 30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11: 30 Toplam İş Yatırımları YoY

İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi

ABD 15: 30 ÜFE MoM

ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15: 30 ÜFE YoY

ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY