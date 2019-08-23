TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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23/08 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
23/08 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi
26/08 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10: 00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10: 00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10: 00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10: 00 Katı Yakıtlar
29/08 10: 00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD 17: 00 Yeni konut satışları
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA 11: 00 IFO endeksi
ABD 15: 30 Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17: 00 Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10: 55 İşsizlik
ALMANYA 15: 00 TÜFE, öncü
ABD 15: 30 GSYH revize
ABD 15: 30 Çekirdek GSYH
ABD 15: 30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17: 00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA 09: 00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11: 00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12: 00 İşsizlik
ABD 15: 30 Kişisel gelirler
ABD 15: 30 Kişisel harcamalar
ABD 15: 30 Çekirdek PCE
ABD 16: 45 Chicago PMI
ABD 17: 00 Michigan tüketici güven endeksi