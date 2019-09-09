Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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09/09 14: 30 MB beklenti anketi
12/09 14: 00 MB politika faizi
13/09 10: 00 Sanayi üretimi
13/09 10: 00 Cari denge
16/09 10: 00 İşsizlik
16/09 11: 00 Bütçe dengesi
20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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9 EYLÜL PAZARTESİ
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JAPONYA 02: 50 GDP QoQ
JAPONYA 02: 50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ALMANYA 09: 00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09: 00 İhracat MoM
ALMANYA 09: 00 İthalat MoM
İNGİLTERE 11: 30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11: 30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11: 30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11: 30 Ticaret Dengesi GBP/Mn
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10 EYLÜL SALI
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ÇİN 04: 30 TÜFE YoY
ÇİN 04: 30 ÜFE YoY
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09: 45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 11: 30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11: 30 İşgücü Değişimi 3M/3M
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11 EYLÜL ÇARŞAMBA
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ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 ÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15: 30 ÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17: 00 Toptan Satış Stokları MoM
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12 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02: 50 ÜFE MoM
JAPONYA 02: 50 ÜFE YoY
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09: 00 TÜFE MoM
ALMANYA 09: 00 TÜFE YoY
FRANSA 09: 45 TÜFE MoM
FRANSA 09: 45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15: 30 TÜFE MoM
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15: 30 TÜFE YoY
ABD 15: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
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13 EYLÜL CUMA
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JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret Dengesi
ABD 15: 30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17: 00 İş Stokları