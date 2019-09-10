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Türkiye ve dünyada veri gündemi

--------------------------------------------------------------------------12/09 14: 00 MB politika faizi13/09 10: 00 Sanayi üretimi13/09 10: 00 Cari denge16/09 10: 00 İşsizlik16/09 11: 00 Bütçe dengesi20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/09 10: 00 Kapasite.

10.09.2019 09:02 Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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12/09         14: 00     MB politika faizi
13/09         10: 00     Sanayi üretimi
13/09         10: 00     Cari denge
16/09         10: 00     İşsizlik
16/09         11: 00     Bütçe dengesi
20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                         TSİ
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10 EYLÜL SALI
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ÇİN                         04: 30     TÜFE YoY
ÇİN                         04: 30     ÜFE YoY
FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi MoM
FRANSA               09: 45     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi MoM
FRANSA               09: 45     İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE           11: 30     Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE           11: 30     ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE           11: 30     İşgücü Değişimi 3M/3M
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11 EYLÜL ÇARŞAMBA
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ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       15: 30     ÜFE MoM
ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                       15: 30     ÜFE YoY
ABD                       15: 30     Çekirdek ÜFE YoY
ABD                       17: 00     Toptan Satış Stokları MoM
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12 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA            02: 50     ÜFE MoM
JAPONYA            02: 50     ÜFE YoY
JAPONYA            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA           09: 00     TÜFE MoM
ALMANYA           09: 00     TÜFE YoY
FRANSA               09: 45     TÜFE MoM
FRANSA               09: 45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00     Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 14: 45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                       15: 30     TÜFE MoM
ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                       15: 30     TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
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13 EYLÜL CUMA
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JAPONYA            07: 30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA            07: 30     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satışlar MoM
ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                       17: 00     İş Stokları



3m, Ekonomi

Kaynak: DHA

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