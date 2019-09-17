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Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00.

17.09.2019 09:26Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

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20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi

20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi

30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      TSİ
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17 EYLÜL SALI
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ALMANYA               12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA               12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ     12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD                         16: 15 Sanayi Üretimi MoM
ABD                         16: 15 İmalat Üretimi
ABD                         16: 15 Kapasite Kullanımı
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18 EYLÜL ÇARŞAMBA
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JAPONYA                 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                 02: 50 İhracat YoY
JAPONYA                 02: 50 İthalat YoY
İNGİLTERE              11: 30 TÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 ÜFE YoY
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE              11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12: 00 TÜFE YoY
ABD                         14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                         15: 30 İnşaat İzinleri
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları
ABD                         15: 30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                         17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                         17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                         17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                         21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                         21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE     14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE     14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD                 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA              Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
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20 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                02: 30 TÜFE YoY
ALMANYA                02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA                09: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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