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Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------20/09 10: 00 Tüketici güven endeksi20/09 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/09 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/09 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00.

19.09.2019 09:38Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE     11: 30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE     14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE     14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                 17: 00 Öncü Göstergeler
ABD                 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA              Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
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20 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                02: 30 TÜFE YoY
ALMANYA                02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA                02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA                02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                09: 00 ÜFE MoM
ALMANYA                09: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     17: 00 Tüketici Güveni





İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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