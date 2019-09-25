Haberler » Ekonomi » Haber

Türkiye ve dünyada veri gündemi

------------------------------------------------------------------------------------------------27/09 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/09 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai30/09 11: 00 Giriş...

25.09.2019 09:01Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
25 EYLÜL ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA              09: 00     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                09: 45     Tüketici Güveni
ABD                       14: 00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17: 00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
---------------------------------------------------------------------------------------------------
26 EYLÜL PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ABD                       15: 30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15: 30     Kişisel Tüketim
ABD                       15: 30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                       15: 30     Ticaret Dengesi
ABD                       15: 30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       15: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15: 30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                       17: 00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                       17: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
27 EYLÜL CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE            02: 01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                        04: 30     Sanayi Karları YoY
FRANSA                09: 45     ÜFE MoM
FRANSA                09: 45     ÜFE YoY
FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                09: 45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                09: 45     TÜFE MoM
FRANSA                09: 45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ   12: 00     Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ   12: 00     Tüketici Güven Endeksi
ABD                       15: 30     Kişisel Gelirler
ABD                       15: 30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15: 30     Kişisel Harcamalar
ABD                       15: 30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                       17: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi




Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:54 Avrupa borsaları
10:52 AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye IMF defterini kapatmıştır."
10:51 Turkcell telekom sektörünün uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi
10:50 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
10:50 THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu
10:50 Dünya sanayi devleri ISK-SODEX’te buluşuyor
10:49 Sandıklı'da tarla günleri etkinliği