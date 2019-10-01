Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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03/10 10: 00 Tüketici fiyat endeksi
03/10 10: 00 Yurtiçi üretici fiyat endeksi
04/10 10: 00 Motorlu kara taşıtları
04/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru
07/10 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi
08/10 17: 30 Merkezi yönetim iç borç istatistikleri
09/10 10: 00 Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları
10/10 10: 00 Dış ticaret endeksleri
11/10 10: 00 Ödemeler dengesi
14/10 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
14/10 10: 00 Sanayi üretim endeksi
14/10 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
15/10 10: 00 İşgücü istatistikleri
15/10 10: 00 Perakende satış endeksleri
15/10 10: 00 Ciro endeksleri
16/10 10: 00 Konut satış istatistikleri
16/10 14: 30 Konut fiyat endeksi
17/10 14: 30 Kısa vadeli dış borç istatistikleri
18/10 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu
18/10 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler
21/10 10: 00 Yurtdışı üretici fiyat endeksi
22/10 10: 00 İnşaat maliyet endeksi
23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/10 10: 00 Sektörel güven endeksleri
25/10 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi
25/10 10: 00 İmalat sanai kapasite kullanım oranı
25/10 10: 00 Katı yakıtlar
30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10: 00 Dış ticaret istatistikleri
31/10 10: 00 Turizm istatistikleri
31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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1 EKİM SALI
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JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
FRANSA 10: 50 İmalat PMI
ALMANYA 10: 55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11: 30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 17: 00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17: 00 İnşaat Harcamaları MoM
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2 EKİM ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE 11: 30 İnşaat PMI
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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3 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
FRANSA 10: 50 Servis PMI
FRANSA 10: 50 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 55 Servis PMI
ALMANYA 10: 55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11: 30 Servis PMI
İNGİLTERE 11: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12: 00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Fabrika Siparişleri
ABD 17: 00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17: 00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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4 EKİM CUMA
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ALMANYA 10: 30 İnşaat PMI
ABD 15: 30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15: 30 İşsizlik Oranı
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15: 30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15: 30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15: 30 Ticaret Dengesi