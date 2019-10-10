Haberler » Ekonomi » Türkiye ve dünyada veri gündemi

Türkiye ve dünyada veri gündemi

---------------------------------------------------------------------------11/10 10: 00 Cari denge14/10 10: 00 Sanayi üretimi15/10 10: 00 İşsizlik15/10 11: 00 Bütçe dengesi18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00.

10.10.2019 09:17Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE

-------------------------------------------------------------------------------

11/10         10: 00     Cari denge

14/10         10: 00     Sanayi üretimi

15/10         10: 00     İşsizlik

15/10         11: 00     Bütçe dengesi

18/10         14: 30     TCMB beklenti anketi

21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

-------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                    TSİ

-------------------------------------------------------------------------------

10 EKİM PERŞEMBE

-------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA          02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA          02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA          02: 50 ÜFE

JAPONYA          02: 50 Çekirdek Makine Siparişleri

ALMANYA         09: 00 Ticaret Dengesi

ALMANYA         09: 00 İhracat

ALMANYA         09: 00 İthalat

FRANSA           09: 45 Sanayi Üretimi

FRANSA          09: 45 İmalat Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 GDP

İNGİLTERE     11: 30 Sanayi Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 İmalat Üretimi

İNGİLTERE     11: 30 Servis Sektörü Endeksi

İNGİLTERE     11: 30 Ticaret Dengesi

ABD                15: 30 TÜFE

ABD                15: 30 Çekirdek TÜFE

ABD                15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

-------------------------------------------------------------------------------

11 EKİM CUMA

-------------------------------------------------------------------------------

ALMANYA     09: 00 TÜFE

ABD              17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi



TCMB, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:22 Türkiye'de her yıl bin 200 bulut bilişim uzmanı yetiştirilecek
10:22 TESK Genel Başkanı Palandöken: "Özel markalı ürünler bir an önce sınırlanmalı"
10:26 Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi
10:22 Dış ticaret endeksleri
10:17 Borsa güne yükselişle başladı
10:21 İstihdam Seferberliği ile 9 ayda 1,1 milyon kişi işe yerleştirildi
10:14 Ödemiş'te defne yaprağı çok, işletmesi yok
10.10.2019 10:29:45