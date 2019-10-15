Türkiye ve dünyada veri gündemi

TÜRKİYE
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15/10 10: 00 İşsizlik
15/10 11: 00 Bütçe dengesi
18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi
21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi
24/10 14: 00 TCMB politika faizi
25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10: 00 Turizm gelirleri
31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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15 EKİM SALI
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ÇİN 04: 30 TÜFE
ÇİN 04: 30 ÜFE
JAPONYA 07: 30 Kapasite Kullanımı
JAPONYA 07: 30 Sanayi Üretimi
FRANSA 09: 45 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12: 00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 15: 30 Empire İmalat Endeksi
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16 EKİM ÇARŞAMBA
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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Çekirdek TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 ÜFE
EURO BÖLGESİ 12: 00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12: 00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 12: 00 TÜFE
ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15: 30 Perakende Satışlar
ABD 17: 00 İş Stokları
ABD 21: 00 Bej Kitap
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17 EKİM PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar
ABD 15: 30 İnşaat İzinleri
ABD 15: 30 Konut Başlangıçları
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 15 Sanayi Üretimi
ABD 16: 15 İmalat Üretimi
ABD 16: 15 Kapasite Kullanımı
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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18 EKİM CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 05: 00 Sanayi Üretimi
ÇİN 05: 00 Perakende Satışlar
ÇİN 05: 00 İşsizlik Oranı
ÇİN 05: 00 GDP QoQ
ÇİN 05: 00 GDP YoY
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler