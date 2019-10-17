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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------18/10 14: 30 TCMB beklenti anketi21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10...

17.10.2019 09:06TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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18/10         14: 30     TCMB beklenti anketi

21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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17 EKİM PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Perakende Satışlar

ABD                           15: 30 İnşaat İzinleri

ABD                           15: 30 Konut Başlangıçları

ABD                           15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                           15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                           16: 15 Sanayi Üretimi

ABD                           16: 15 İmalat Üretimi

ABD                           16: 15 Kapasite Kullanımı

ABD                           17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                           18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                           18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                           18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                           18: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                           18: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                           18: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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18 EKİM CUMA

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JAPONYA                   02: 30 TÜFE

JAPONYA                   02: 30 Çekirdek TÜFE

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                             05: 00 Sanayi Üretimi

ÇİN                             05: 00 Perakende Satışlar

ÇİN                             05: 00 İşsizlik Oranı

ÇİN                             05: 00 GDP QoQ

ÇİN                             05: 00 GDP YoY

ABD                           17: 00 Öncü Göstergeler



Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi

Kaynak: DHA

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