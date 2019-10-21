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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi24/10 14: 00 TCMB politika faizi25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/10.

21.10.2019 09:09TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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21/10         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/10         10: 00     Tüketici güven endeksi

24/10         14: 00     TCMB politika faizi

25/10         10: 00     Kapasite kullanım oranı

25/10         10: 00     Reel kesim güven endeksi

30/10         10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/10         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

31/10         10: 00     Turizm gelirleri

31/10         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                    TSİ

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21 EKİM PAZARTESİ

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JAPONYA               02: 50 Ticaret Dengesi

JAPONYA               02: 50 İhracat & İthalat

ALMANYA               09: 00 ÜFE

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22 EKİM SALI

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ABD                        17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD                        17: 00 Devam Eden Konut Satışları

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23 EKİM ÇARŞAMBA

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ABD                        14: 00 MBA Mortgage Başvuruları

EURO BÖLGESİ   17: 00 Tüketici Güveni

ABD                        17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                        17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                        17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                        17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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24 EKİM PERŞEMBE

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JAPONYA                03: 30 İmalat PMI

JAPONYA                03: 30 Servis PMI

JAPONYA                03: 30 Bileşik PMI

JAPONYA                08: 00 Öncü Göstergeler

FRANSA                 10: 15 İmalat PMI

FRANSA                 10: 15 Servis PMI

FRANSA                 10: 15 Bileşik PMI

ALMANYA               10: 30 İmalat PMI

ALMANYA               10: 30 Servis PMI

ALMANYA               10: 30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ   11: 00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ   14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                        15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                        15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                        15: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                        16: 45 İmalat PMI

ABD                        16: 45 Servis PMI

ABD                        16: 45 Bileşik PMI

ABD                        17: 00 Yeni Konut Satışları

ABD                        17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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25 EKİM CUMA

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JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA               02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA               02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA               09: 00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                 09: 45 ÜFE

ALMANYA              11: 00 IFO-İş İklimi

ALMANYA              11: 00 IFO-Beklentiler

ALMANYA              11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD                        17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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