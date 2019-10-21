TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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21/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
23/10 10: 00 Tüketici güven endeksi
24/10 14: 00 TCMB politika faizi
25/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi
30/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi
31/10 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
31/10 10: 00 Turizm gelirleri
31/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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21 EKİM PAZARTESİ
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JAPONYA 02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02: 50 İhracat & İthalat
ALMANYA 09: 00 ÜFE
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22 EKİM SALI
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ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
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23 EKİM ÇARŞAMBA
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ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni
ABD 17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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24 EKİM PERŞEMBE
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JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
JAPONYA 03: 30 Servis PMI
JAPONYA 03: 30 Bileşik PMI
JAPONYA 08: 00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14: 45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15: 30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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25 EKİM CUMA
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09: 45 ÜFE
ALMANYA 11: 00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11: 00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi