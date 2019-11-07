TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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07/11 17: 30 Hazine nakit dengesi
12/11 10: 00 Cari denge
14/11 10: 00 Sanayi üretimi
15/11 10: 00 İşsizlik
15/11 11: 00 Bütçe dengesi
15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi
20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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6 KASIM ÇARŞAMBA
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Japonya 02: 50 BOJ Toplantı Tutanakları
Japonya 03: 30 Bileşik PMI
Japonya 03: 30 Servis PMI
Almanya 10: 00 Fabrika Siparişleri
Fransa 11: 50 Servis PMI
Fransa 11: 50 Bileşik PMI
Almanya 11: 55 Servis PMI
Almanya 11: 55 Bileşik PMI
Euro Bölgesi 12: 00 Servis PMI
Euro Bölgesi 12: 00 Bileşik PMI
Euro Bölgesi 12: 00 ECB Guindos Konuşması
Euro Bölgesi 12: 30 ECB Mersch Konuşması
Euro Bölgesi 13: 00 Perakende Satışlar
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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7 KASIM PERŞEMBE
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Almanya 10: 00 Industrial Production SA
Almanya 10: 00 Industrial Production WDA
Almanya 11: 30 İnşaat PMI
İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İngiltere 15: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
İngiltere 15: 30 İngiltere Merkez Bankası Carney Basın Toplantısı
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 KASIM CUMA
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Japonya 02: 30 Hanehalkı Harcamaları
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Japonya 08: 00 Öncü Göstergeler
Almanya 10: 00 Ticaret Dengesi
Almanya 10: 00 İhracat MoM
Almanya 10: 00 İthalat MoM
Fransa 10: 45 Ticaret Dengesi
Fransa 10: 45 Sanayi Üretimi
Fransa 10: 45 İmalat Üretimi
ABD 18: 00 Toptan Satış Stokları
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi