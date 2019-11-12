TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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12/11 10: 00 Cari denge
14/11 10: 00 Sanayi üretimi
15/11 10: 00 İşsizlik
15/11 11: 00 Bütçe dengesi
15/11 14: 30 TCMB beklenti anketi
20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
25/11 10: 00 Kapasite kullanım oranı
25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi
28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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12/11 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi
13/11 10: 00 Almanya TÜFE, nihai
13/11 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi
13/11 16: 30 ABD TÜFE
13/11 16: 30 ABD çekirdek TÜFE
14/11 10: 00 Almanya GSYH, öncü
14/11 12: 30 İngiltere perakende satışlar
14/11 13: 00 Euro bölgesi GSYH, öncü
14/11 16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
14/11 16: 30 ABD ÜFE
14/11 16: 30 ABD çekirdek ÜFE
15/11 13: 00 Euro bölgesi TÜFE
15/11 16: 30 ABD NY Fed imalat endeksi
15/11 16: 30 ABD perakende satışlar
15/11 16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar
15/11 17: 15 ABD sanayi üretimi
15/11 17: 15 ABD kapasite kullanımı