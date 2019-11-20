TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
20/11 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
20/11 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
20/11 10: 00 İklim İstatistikleri
21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi
21/11 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksleri
22/11 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
25/11 10: 00 Yatırım Eğilimi İstatistikleri
25/11 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi
26/11 10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri
27/11 10: 00 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/11 10: 00 Katı Yakıtlar
29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
20 KASIM ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Japonya 02: 50 Ticaret Dengesi
Japonya 02: 50 İhracat
Japonya 02: 50 İthalat
Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22: 00 FOMC Toplantı Tutanakları
-------------------------------------------------------------------------------------------------
21 KASIM PERŞEMBE
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Euro Bölgesi 11: 10 ECB Mersch Konuşması
Euro Bölgesi 12: 40 ECB Guindos Konuşması
ABD 16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Öncü Endeks
Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici Güveni
ABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
Euro Bölgesi 22: 00 ECB de Guindos Konuşması
-------------------------------------------------------------------------------------------------
22 KASIM CUMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE
Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE
Japonya 03: 30 İmalat
Japonya 03: 30 Bileşik
Japonya 03: 30 Servis
Almanya 10: 00 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Almanya 10: 00 Özel Tüketim
Almanya 10: 00 Hükümet Harcamaları
Almanya 10: 00 Sermaye Yatırımları
Euro Bölgesi 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Fransa 11: 15 Markit Fransa İmalat PMI
Fransa 11: 15 Markit Fransa Hizmet PMI
Fransa 11: 15 Markit Fransa Komposit PMI
Almanya 11: 30 Markit/BME İmalat PMI
Almanya 11: 30 Markit Hizmet PMI
Almanya 11: 30 Markit/BME Kompozit PMI
Euro Bölgesi 12: 00 Markit İmalat PMI
Euro Bölgesi 12: 00 Markit Hizmet PMI
Euro Bölgesi 12: 00 Markit Kompozit PMI
Euro Bölgesi 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann Konuşması
ABD 17: 45 Markit ABD Hizmet PMI
ABD 17: 45 Markit İmalat PMI
ABD 17: 45 Markit ABD Kompozit PMI
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi