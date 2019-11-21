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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------21/11 10: 00 Tüketici güven endeksi21/11 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksleri22/11 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri25/11 10:

21.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:01TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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21/11         10: 00     Tüketici güven endeksi

21/11         10: 00     İnşaat Maliyet Endeksleri

22/11         10: 00    Kurulan ve Kapanan Şirketler

25/11         10: 00    Sektörel Güven Endeksleri

25/11         10: 00    İşgücü Girdi Endeksleri

25/11         10: 00    Yatırım Eğilimi İstatistikleri

25/11         10: 00    İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

25/11         10: 00     Reel kesim güven endeksi

26/11         10: 00    Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

27/11         10: 00     Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

28/11         10: 00     Ekonomik güven endeksi

29/11         10: 00     Katı Yakıtlar

29/11         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai

29/11         11: 00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                  TSİ

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21 KASIM PERŞEMBE

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Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya                         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Euro Bölgesi                 11: 10 ECB Mersch Konuşması

Euro Bölgesi                 12: 40 ECB Guindos Konuşması

ABD                               16: 30 Philadelphia Fed. Is Dunyasi Gorunumu

ABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               18: 00 Öncü Endeks

Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici Güveni

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Euro Bölgesi                 22: 00 ECB de Guindos Konuşması

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22 KASIM CUMA

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Japonya                         02: 30 Ulusal TÜFE

Japonya                         02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE

Japonya                         03: 30 İmalat

Japonya                         03: 30 Bileşik

Japonya                         03: 30 Servis

Almanya                         10: 00 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Almanya                         10: 00 Özel Tüketim

Almanya                         10: 00 Hükümet Harcamaları

Almanya                         10: 00 Sermaye Yatırımları

Euro Bölgesi                 11: 00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Fransa                           11: 15 Markit Fransa İmalat PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Hizmet PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Komposit PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME İmalat PMI

Almanya                         11: 30 Markit Hizmet PMI

Almanya                         11: 30 Markit/BME Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit İmalat PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Hizmet PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 16: 00 Bundesbank Başkanı Wiedmann Konuşması

ABD                               17: 45 Markit ABD Hizmet PMI

ABD                               17: 45 Markit İmalat PMI

ABD                               17: 45 Markit ABD Kompozit PMI

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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