TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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25/11 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
25/11 10: 00 İşgücü Girdi Endeksleri
25/11 10: 00 Yatırım Eğilimi İstatistikleri
25/11 10: 00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
25/11 10: 00 Reel kesim güven endeksi
26/11 10: 00 Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri
27/11 10: 00 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
28/11 10: 00 Ekonomik güven endeksi
29/11 10: 00 Katı Yakıtlar
29/11 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
29/11 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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25 KASIM PAZARTESİ
Almanya 12: : 00 Ifo endeksi
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26KASIM SALI
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ABD 18: 00 Tüketici güven endeksi
ABD 18: 00 Şeni konut satışları
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27 KASIM ÇARŞAMBA
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ABD 16: 30 Dayanıklı mal siparişleri
ABD 16: 30 GSYH, öncü
ABD 16: 30 Çekirdek GSYH
ABD 16: 30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 18: 00 Kişisel gelirler
ABD 18: 00 Kişisel harcamalar
ABD 18: 00 Çekirdek PCE
ABD 18: 00 Bekleyen konut satışları
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28 KASIM PERŞEMBE
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Almanya 14: 00 TÜFE, öncü
Almayna 11: 55 İşsizlik
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29 KASIM CUMA
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Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE, öncü
Euro bölgesi 13: 00 Euro bölgesi işsizlik
ABD 17: 45 ABD Chicago PMI