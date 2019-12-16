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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------16/12 1000 İşsizlik16/12 1100 Bütçe dengesi20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12...

16.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:06TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE

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16/12         1000     İşsizlik

16/12         1100     Bütçe dengesi

20/12         1000     Tüketici güven endeksi

20/12         1730     Merkezi yönetim borç stoku

26/12         1000     Kapasite kullanım oranı

26/12         1000     Reel kesim güven endeksi

30/12         1000     Ekonomik güven endeksi

30/12         1100     Giriş çıkış yapanlar

31/12         1000     Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                         TSİ

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16 ARALIK PAZARTESİ

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Japonya                        03: 30 Bileşik PMI

Japonya                        03: 30 İmalat PMI

Japonya                        03: 30 Servis PMI

Çin                                 05: 00 Sanayi Üretimi (Yıllık)

Çin                                 05: 00 Perakende Satislar (Yillik)

Fransa                           11: 15 Markit Fransa İmalat PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Hizmet PMI

Fransa                           11: 15 Markit Fransa Komposit PMI

Almanya                        11: 30 Markit/BME İmalat PMI

Almanya                        11: 30 Markit Hizmet PMI

Almanya                        11: 30 Markit/BME Kompozit PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit İmalat PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Hizmet PMI

Euro Bölgesi                 12: 00 Markit Kompozit PMI

Birleşik Krallık               12: 30 Markit UK PMI İmalat

Birleşik Krallık               12: 30 Markıt/CIPS Birleşik Krallık Hizmet PMI

Birleşik Krallık               12: 30 Markit/CIPS Birleşik Krallık Komposit PMI

Euro Bölgesi                 16: 00 ECB Guindos Konuşması

ABD                               16: 30 Empire İmalat Endeksi

ABD                               17: 45 Markit Kompozit PMI

ABD                               17: 45 Markit İmalat PMI

ABD                               17: 45 Markit Hizmet PMI

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17 ARALIK SALI

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Birleşik Krallık               12: 30 Ortalama Haftalık Kazançlar

Birleşik Krallık               12: 30 ILO İşsizlik Oranı 3 Aylık

Birleşik Krallık               12: 30 İstihdam Değişimi

Euro Bölgesi                 13: 00 Ticaret Dengesi

ABD                               16: 30 Konut Başlangıçları

ABD                               16: 30 İnşaat İzinleri

ABD                               16: 30 Konut Başlangıçları

ABD                               16: 30 Bina İzinleri (Aylık)

ABD                               17: 15 Sanayi Üretimi (Aylık)

ABD                               17: 15 İmalat Üretimi

ABD                               17: 15 Kapasite Kullanımı

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18 ARALIK ÇARŞAMBA

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Japonya                        02: 50 İhracat (Yıllık)

Japonya                        02: 50 İthalat (Yıllık)

Almanya                        10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)

Almanya                        10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Euro Bölgesi                 11: 30 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

Almanya                        12: 00 IFO-İş İklimi

Almanya                        12: 00 IFO-Beklentiler

Almanya                        12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi

Birleşik Krallık               12: 30 TÜFE (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 TÜFE (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)

Euro Bölgesi                 13: 00 TÜFE (Yıllık)

Euro Bölgesi                 13: 00 TÜFE (Aylık)

Euro Bölgesi                 13: 00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)

Euro Bölgesi                 13: 15 FED Brainard Konuşması

Euro Bölgesi                 14: 15 ECB Coeure Konuşması

ABD                               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                               18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                               18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                               18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                               18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                               18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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19 ARALIK PERŞEMBE

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Japonya                        02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya                        02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya                        02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya                        02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Birleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)

Birleşik Krallık               15: 00 BOE Faiz Kararı

Birleşik Krallık               15: 00 BOE Varlık Satın Alma Hedefi

ABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               18: 00 Öncü Endeks

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)

ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Japonya                         BOJ Faiz Kararı

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20 ARALIK CUMA

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Japonya                        02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)

Japonya                        02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)

Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)

Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)

Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Çeyrek)

Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 İhracat (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 İthalat (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)

ABD                               16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)

ABD                               16: 30 Kişisel Tüketim

ABD                               16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)

Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici Güveni

ABD                               18: 00 Kişisel Gelir

ABD                               18: 00 Kişisel Harcamalar

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi



Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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