TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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20/12 1000 Tüketici güven endeksi
20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku
26/12 1000 Kapasite kullanım oranı
26/12 1000 Reel kesim güven endeksi
30/12 1000 Ekonomik güven endeksi
30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar
31/12 1000 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA TSİ
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18 ARALIK ÇARŞAMBA
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Japonya 02: 50 İhracat (Yıllık)
Japonya 02: 50 İthalat (Yıllık)
Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)
Almanya 10: 00 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
Euro Bölgesi 11: 30 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
Almanya 12: 00 IFO-İş İklimi
Almanya 12: 00 IFO-Beklentiler
Almanya 12: 00 IFO-Durum Değerlendirmesi
Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 TÜFE Çekirdek (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 Çekirdek ÜFE (Çıktı) (Dönemsellikten arındırılmamış)(Yıllık)
Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Yıllık)
Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE (Aylık)
Euro Bölgesi 13: 00 TÜFE Çekirdek (Yıllık)
Euro Bölgesi 13: 15 FED Brainard Konuşması
Euro Bölgesi 14: 15 ECB Coeure Konuşması
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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19 ARALIK PERŞEMBE
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Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
Birleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)
Birleşik Krallık 15: 00 BOE Faiz Kararı
Birleşik Krallık 15: 00 BOE Varlık Satın Alma Hedefi
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 18: 00 Öncü Endeks
ABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları
ABD 18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
Japonya BOJ Faiz Kararı
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20 ARALIK CUMA
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Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)
Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)
Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)
Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Çeyrek)
Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 İhracat (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 İthalat (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)
ABD 16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)
ABD 16: 30 Kişisel Tüketim
ABD 16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)
Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici Güveni
ABD 18: 00 Kişisel Gelir
ABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi