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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKİYE------------------------------------------------------------------------------------------------------20/12 1000 Tüketici güven endeksi20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku26/12...

19.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:03TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE

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20/12         1000     Tüketici güven endeksi

20/12         1730     Merkezi yönetim borç stoku

26/12         1000     Kapasite kullanım oranı

26/12         1000     Reel kesim güven endeksi

30/12         1000     Ekonomik güven endeksi

30/12         1100     Giriş çıkış yapanlar

31/12         1000     Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                         TSİ

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19 ARALIK PERŞEMBE

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Japonya                        02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya                        02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya                        02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya                        02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

Birleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 Perakende satışlar Oto yakıt hariç (Yıllık)

Birleşik Krallık               15: 00 BOE Faiz Kararı

Birleşik Krallık               15: 00 BOE Varlık Satın Alma Hedefi

ABD                               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               16: 30 Devam Eden Başvurular

ABD                               18: 00 Öncü Endeks

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları

ABD                               18: 00 Mevcut Konut Satışları (Aylık)

ABD                               18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

Japonya                         BOJ Faiz Kararı

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20 ARALIK CUMA

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Japonya                        02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)

Japonya                        02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)

Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)

Fransa                           10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)

Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)

Fransa                           10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Çeyrek)

Birleşik Krallık               12: 30 GSYİH (Yıllık)

Birleşik Krallık               12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 İhracat (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 İthalat (Aylık)

Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)

Birleşik Krallık               12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)

ABD                               16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)

ABD                               16: 30 Kişisel Tüketim

ABD                               16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)

Euro Bölgesi                 18: 00 Tüketici Güveni

ABD                               18: 00 Kişisel Gelir

ABD                               18: 00 Kişisel Harcamalar

ABD                               18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi



Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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