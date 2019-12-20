TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/12 1000 Tüketici güven endeksi
20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku
26/12 1000 Kapasite kullanım oranı
26/12 1000 Reel kesim güven endeksi
30/12 1000 Ekonomik güven endeksi
30/12 1100 Giriş çıkış yapanlar
31/12 1000 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA TSİ
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20 ARALIK CUMA
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Japonya 02: 30 Ulusal TÜFE (Yıllık)
Japonya 02: 30 Ulusal Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Aylık)
Fransa 10: 45 Üretici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Aylık)
Fransa 10: 45 Tüketici Harcamaları (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Çeyrek)
Birleşik Krallık 12: 30 GSYİH (Yıllık)
Birleşik Krallık 12: 30 Özel Tüketim (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Hükümet Harcamaları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Sabit Sermaye Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 İhracat (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 İthalat (Aylık)
Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Çeyrek Bazda)
Birleşik Krallık 12: 30 Toplam İş Yatırımları (Yıllık)
ABD 16: 30 GDP (Yıllıklandırılmış)
ABD 16: 30 Kişisel Tüketim
ABD 16: 30 Çekirdek PCE (Çeyrek Bazda)
Euro Bölgesi 18: 00 Tüketici Güveni
ABD 18: 00 Kişisel Gelir
ABD 18: 00 Kişisel Harcamalar
ABD 18: 00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi