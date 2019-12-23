TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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23/12 10: 00 İnşaat maliyet endeksi
25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri
25/12 14: 30 Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi
26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı
26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/12 10: 00 Katı yakıtlar
27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
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DÜNYA TSİ
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23 ARALIK PAZARTESİ
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Japonya 08: 00 Öncü Göstergeler
ABD 16: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 16: 30 Chicago FED Aktivite Endeksi
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
ABD 18: 00 Yeni Konut Satışları
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24 ARALIK SALI
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ABD 18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi
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25 ARALIK ÇARŞAMBA
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26 ARALIK PERŞEMBE
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Japonya 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16: 30 Devam Eden Başvurular
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27 ARALIK CUMA
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Japonya 02: 30 İşsizlik Oranı
Japonya 02: 50 Perakende Satışlar (Aylık)
Japonya 02: 50 Perakende Satislar (Yillik)
Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık)
Japonya 02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık)
Çin 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)
ABD 18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep
Almanya Perakende Satışlar (Aylık)
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)