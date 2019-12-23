Haberler » Ekonomi » TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------23/12 10: 00 İnşaat maliyet endeksi25/12 10: 00 Sektörel güven endeksleri25/12 14: 30 Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12.

23.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:03 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23/12         10: 00     İnşaat maliyet endeksi

25/12         10: 00     Sektörel güven endeksleri

25/12         14: 30     Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi

26/12         10: 00     Kapasite kullanım oranı

26/12         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/12         10: 00     Katı yakıtlar

27/12         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                      TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

23 ARALIK PAZARTESİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya         08: 00 Öncü Göstergeler 

ABD               16: 30 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD               16: 30 Chicago FED Aktivite Endeksi 

ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları 

ABD               18: 00 Yeni Konut Satışları 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

24 ARALIK SALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ABD        18: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ARALIK ÇARŞAMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ARALIK PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

Japonya         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ABD               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD               16: 30 Devam Eden Başvurular 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

27 ARALIK CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Japonya         02: 30 İşsizlik Oranı 

Japonya         02: 50 Perakende Satışlar (Aylık) 

Japonya         02: 50 Perakende Satislar (Yillik) 

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık) 

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık) 

Çin                 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık) 

ABD              18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

ABD              19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD              19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD              19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD              19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD              19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD              19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD              19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD              19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep 

Almanya                 Perakende Satışlar (Aylık) 

Almanya                 Perakende Satışlar (Yıllık)



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:50   BEE'O'dan yılbaşına özel en lezzetli tat - Ekonomi
10:50   Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi
10:50   Gram altın 283 lira seviyelerinde - Ekonomi
10:50   DSİ, Doğu Akdeniz'de bir milyon 220 bin 800 dekar arazide toplulaştırma yaptı - Ekonomi
10:43   Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar - Ekonomi
10:38   Tanıtımına 5 gün kala yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otonom sürüş olacak - Ekonomi
09:58   Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için zam oranı belli oldu - Ekonomi
09:42   Tatilin ardından dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi
09:36   2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi - Ekonomi
09:14   TÜBİTAK 10 personel alacak! İşte kadrolar - Ekonomi
23.12.2019 11:01:11