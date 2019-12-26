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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------26/12 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/12 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/12 10: 00 Katı yakıtlar27/12 10: 00 Uluslararası Rezervler ve...

26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:00 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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26/12         10: 00     Kapasite kullanım oranı

26/12         10: 00     Reel kesim güven endeksi

27/12         10: 00     Katı yakıtlar

27/12         10: 00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

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DÜNYA           TSİ

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26 ARALIK PERŞEMBE

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Japonya         02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

Japonya         02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

Japonya         02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD               15: 00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD               16: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD               16: 30 Devam Eden Başvurular

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27 ARALIK CUMA

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Japonya         02: 30 İşsizlik Oranı

Japonya         02: 50 Perakende Satışlar (Aylık)

Japonya         02: 50 Perakende Satislar (Yillik)

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Aylık)

Japonya         02: 50 Sanayi Üretimi (Yıllık)

Çin                 04: 30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)

ABD              18: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD              19: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD              19: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD              19: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD              19: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD              19: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD              19: 00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD              19: 00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD              19: 00 DOE Distillate Ongorulen Talep

Almanya                 Perakende Satışlar (Aylık)

Almanya                 Perakende Satışlar (Yıllık)



Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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