TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/12 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/12 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
31/12 10: 00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA TSİ
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30 ARALIK PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Almanya
10: 00 Almanya perakende satışlar
ABD 18: 00 Bekleyen konut satışları
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31 ARALIK SALI
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ABD 17: 45 Chicago PMI
ABD 18: 00 Tüketici güven endeksi