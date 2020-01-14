TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/01 10: 00 Sanayi üretimi
14/01 10: 00 Perakende Satış Endeksleri
14/01 10: 00 Ciro Endeksleri
14/01 10: 00 Sanayi Üretim Endeksi
14/01 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
14/01 10: 00 Açık İş İdari Kayıtları
15/01 11: 00 Bütçe dengesi
15/01 10: 00 Konut Satış İstatistikleri
16/01 14: 00 TCMB politika faizi
16/01 10: 00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu
17/01 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
20/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
20/01 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
20/01 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
22/01 10: 00 Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri
23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi
24/01 10: 00 Katı Yakıtlar
24/01 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
27/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/01 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
29/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/01 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 14 OCAK SALI
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16: 30 ABD TÜFE
16: 30 ABD çekirdek TÜFE
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TSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA
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12: 30 İngiltere TÜFE
13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi
16: 30 ABD New York Fed imalat endeksi
16: 30 ABD ÜFE
16: 30 ABD çekirdek ÜFE
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TSİ 16 OCAK PERŞEMBE
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10: 00 Almanya TÜFE
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi
16: 30 ABD perakende satışlar
16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar
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TSİ 17 OCAK CUMA
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13: 00 Euro bölgesi TÜFE
16: 30 ABD yeni konut inşaatları
16: 30 ABD inşaat ruhsatları
17: 15 ABD sanayi üretimi
17: 15 ABD kapasite kullanımı
18: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi
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TSİ 22 OCAK ÇARŞAMBA
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18: 00 ABD ikinci el konut satışları
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TSİ 23 OCAK PERŞEMBE
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15: 45 ECB politika faizi
15: 45 ECB mevduat faizi
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 24 OCAK CUMA
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11: 30 Almanya imalat PMI
11: 30 Almanya hizmetler PMI
12: 00 Euro bölgesi imalat PMI
12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17: 45 ABD Markit imalat PMI
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TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
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12: 00 Almanya Ifo endeksi
18: 00 ABD yeni konut satışları
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TSİ 28 OCAK SALI
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16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18: 00 ABD tüketici güven endeksi
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TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
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18: 00 ABD bekleyen konut satışları
22: 00 Fed politika faizi
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13: 00 Euro bölgesi işsizlik
15: 00 BoE politika faizi
16: 30 ABD GSYH
16: 30 ABD çekirdek GSYH
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
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13: 00 Euro bölgesi TÜFE
13: 00 Euro bölgesi GSYH
16: 30 ABD kişisel gelirler
16: 30 ABD kişisel harcamalar
16: 30 ABD çekirdek PCE
17: 45 ABD Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi