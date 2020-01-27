TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/01 10: 00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/01 10: 00 Sektörel Güven Endeksleri
29/01 10: 00 Ekonomik güven endeksi
30/01 10: 00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10: 00 Dış ticaret dengesi
31/01 10: 00 Turizm gelirleri
31/01 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
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12: 00 Almanya Ifo endeksi
18: 00 ABD yeni konut satışları
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TSİ 28 OCAK SALI
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16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18: 00 ABD tüketici güven endeksi
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TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
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18: 00 ABD bekleyen konut satışları
22: 00 Fed politika faizi
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13: 00 Euro bölgesi işsizlik
15: 00 BoE politika faizi
16: 30 ABD GSYH
16: 30 ABD çekirdek GSYH
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
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13: 00 Euro bölgesi TÜFE
13: 00 Euro bölgesi GSYH
16: 30 ABD kişisel gelirler
16: 30 ABD kişisel harcamalar
16: 30 ABD çekirdek PCE
17: 45 ABD Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi