TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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10/02 10: 00 İşsizlik
10/02 10: 00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri
11/02 10: 00 Kırmızı et üretim istatistikleri
11/02 10: 00 İnşaat maliyet endeksi
12/02 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi
12/02 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi
12/02 10: 00 Dış ticaret endeksleri
13/02 10: 00 Sanayi üretimi
13/02 10: 00 Perakende satış endeksleri
13/02 10: 00 Ciro endeksleri
14/02 10: 00 Cari denge
14/02 10: 00 Konut satış istatistikleri
14/02 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi
14/02 10: 00 Açık iş idari kayıtları
14/02 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri
14/02 14: 30 TCMB beklenti anketi (TÜFE)
17/02 10: 00 Yaşam memnuniyeti araştırması
17/02 11: 00 Bütçe dengesi
17/02 14: 30 Konut fiyat endeksi
19/02 10: 00 Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu
19/02 14: 00 TCMB politika faizi
20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi
20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/02 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu
21/02 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri
21/02 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler
24/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
24/02 10: 00 Yapı izin istatistikleri
24/02 10: 00 Sektörel güven endeksleri
24/02 10: 00 Katı yakıtlar
24/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı
28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi
28/02 10: 00 GSYH
28/02 10: 00 Motorlu kara taşıtları
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TSİ DÜNYA
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11 ŞUBAT SALI
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12: 30 İngiltere GSYH
12: 30 İngiltere sanayi üretimi
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12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
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13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi
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13 ŞUBAT PERŞEMBE
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10: 00 Almanya
TÜFE
16: 30 ABD TÜFE
16: 30 ABD çekirdek TÜFE
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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14 ŞUBAT CUMA
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10: 00 Almanya GSYH
13: 00 Euro bölgesi GSYH
16: 30 ABD perakende satışlar
16: 30 ABD çekirdek perakende satışlar
17: 15 ABD sanayi üretimi
17: 15 ABD kapasite kullanımı
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
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18 ŞUBAT SALI
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13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi
16: 30 New York Fed imalat endeksi
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19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
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12: 30 İngiltere TÜFE
16: 30 ABD yeni konut inşaatları
16: 30 ABD inşaat ruhsatları
16: 30 ABD ÜFE
16: 30 ABD çekirdek ÜFE
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20 ŞUBAT PERŞEMBE
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12: 30 İngiltere perakende satışlar
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16: 30 Philadelphia Fed endeksi
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21 ŞUBAT CUMA
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11: 30 Almanya imalat PMI
11: 30 Almanya hizmetler PMI
12: 00 Euro bölgesi imalat PMI
12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI
13: 00 Euto bölgesi TÜFE
17: 45 Almanya Markit imalat PMI
18: 00 ABD ikinci el konut satışları
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24 ŞUBAT PAZARTESİ
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12: 00 Almanya Ifo endeksi
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25 ŞUBAT SALI
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10: 00 Almanya GSYH
18: 00 ABD tüketici güven endeksi
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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
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18: 00 ABD yeni konut satışları
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27 ŞUBAT PERŞEMBE
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16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16: 30 ABD GSYH
16: 30 ABD çekirdek GSYH
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
18: 00 ABD bekleyen konut satışları
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28 ŞUBAT CUMA
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11: 55 Almanya işsizlik
16: 00 Almanya TÜFE
16: 30 ABD kişisel gelirler
16: 30 ABD kişisel harcamalar
16: 30 ABD çekirdek PCE
17: 45 ABC Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi