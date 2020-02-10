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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------10/02 10: 00 İşsizlik10/02 10: 00 Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri11/02 10: 00 Kırmızı et üretim istatistikleri11/02 10: 00 İnşaat maliyet endeksi12/02 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi12/02.

10.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:03TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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10/02          10: 00     İşsizlik

10/02          10: 00     Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri

11/02          10: 00     Kırmızı et üretim istatistikleri

11/02          10: 00     İnşaat maliyet endeksi

12/02          10: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi

12/02          10: 00     Kümes hayvancılığı üretimi

12/02          10: 00     Dış ticaret endeksleri

13/02          10: 00     Sanayi üretimi

13/02          10: 00     Perakende satış endeksleri

13/02          10: 00     Ciro endeksleri

14/02          10: 00     Cari denge

14/02          10: 00     Konut satış istatistikleri

14/02          10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları endeksi

14/02          10: 00     Açık iş idari kayıtları

14/02          10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri

14/02          14: 30     TCMB beklenti anketi (TÜFE)

17/02          10: 00     Yaşam memnuniyeti araştırması

17/02          11: 00     Bütçe dengesi

17/02          14: 30     Konut fiyat endeksi

19/02          10: 00     Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu

19/02          14: 00     TCMB politika faizi

20/02          10: 00     Tüketici güven endeksi

20/02          10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi

20/02          10: 00     İşgücü girdi endeksi

20/02          17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

21/02          10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu

21/02          10: 00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri

21/02          10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler

24/02          10: 00     Kapasite kullanım oranı

24/02          10: 00     Reel kesim güven endeksi

24/02          10: 00     Yapı izin istatistikleri

24/02          10: 00     Sektörel güven endeksleri

24/02          10: 00     Katı yakıtlar

24/02          11: 00     Giriş çıkış yapanlar

27/02          10: 00     Ekonomik güven endeksi

27/02          10: 00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı

28/02          10: 00     Dış ticaret dengesi

28/02          10: 00     GSYH

28/02          10: 00     Motorlu kara taşıtları

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TSİ          DÜNYA

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11 ŞUBAT SALI

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12: 30      İngiltere GSYH

12: 30      İngiltere sanayi üretimi

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12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

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13: 00      Euro bölgesi sanayi üretimi

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13 ŞUBAT PERŞEMBE

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10: 00 TÜFE

16: 30      ABD TÜFE

16: 30      ABD çekirdek TÜFE

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

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14 ŞUBAT CUMA

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10: 00      Almanya GSYH

13: 00      Euro bölgesi GSYH

16: 30      ABD perakende satışlar

16: 30      ABD çekirdek perakende satışlar

17: 15      ABD sanayi üretimi

17: 15      ABD kapasite kullanımı

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi

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18 ŞUBAT SALI

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13: 00      Almanya ZEW eğilim endeksi

16: 30      New York Fed imalat endeksi

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19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

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12: 30      İngiltere TÜFE

16: 30      ABD yeni konut inşaatları

16: 30      ABD inşaat ruhsatları

16: 30      ABD ÜFE

16: 30      ABD çekirdek ÜFE

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20 ŞUBAT PERŞEMBE

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12: 30      İngiltere perakende satışlar

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

16: 30      Philadelphia Fed endeksi

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21 ŞUBAT CUMA

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11: 30      Almanya imalat PMI

11: 30      Almanya hizmetler PMI

12: 00      Euro bölgesi imalat PMI

12: 00      Euro bölgesi hizmetler PMI

13: 00      Euto bölgesi TÜFE

17: 45      Almanya Markit imalat PMI

18: 00      ABD ikinci el konut satışları

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24 ŞUBAT PAZARTESİ

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12: 00      Almanya Ifo endeksi

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25 ŞUBAT SALI

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10: 00      Almanya GSYH

18: 00      ABD tüketici güven endeksi

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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD yeni konut satışları

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27 ŞUBAT PERŞEMBE

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16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

16: 30      ABD GSYH

16: 30      ABD çekirdek GSYH

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

18: 00      ABD bekleyen konut satışları

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28 ŞUBAT CUMA

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11: 55      Almanya işsizlik

16: 00      Almanya TÜFE

16: 30      ABD kişisel gelirler

16: 30      ABD kişisel harcamalar

16: 30      ABD çekirdek PCE

17: 45      ABC Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi



Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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