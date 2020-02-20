TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/02 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/02 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi
20/02 10: 00 İşgücü girdi endeksi
20/02 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
21/02 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu
21/02 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri
21/02 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler
24/02 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/02 10: 00 Reel kesim güven endeksi
24/02 10: 00 Yapı izin istatistikleri
24/02 10: 00 Sektörel güven endeksleri
24/02 10: 00 Katı yakıtlar
24/02 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi
27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı
28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi
28/02 10: 00 GSYH
28/02 10: 00 Motorlu kara taşıtları
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TSİ DÜNYA
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20 ŞUBAT PERŞEMBE
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12: 30 İngiltere perakende satışlar
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16: 30 Philadelphia Fed endeksi
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21 ŞUBAT CUMA
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11: 30 Almanya imalat PMI
11: 30 Almanya hizmetler PMI
12: 00 Euro bölgesi imalat PMI
12: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI
13: 00 Euto bölgesi TÜFE
17: 45 Almanya Markit imalat PMI
18: 00 ABD ikinci el konut satışları
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24 ŞUBAT PAZARTESİ
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12: 00 Almanya Ifo endeksi
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25 ŞUBAT SALI
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10: 00 Almanya GSYH
18: 00 ABD tüketici güven endeksi
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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
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18: 00 ABD yeni konut satışları
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27 ŞUBAT PERŞEMBE
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16: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16: 30 ABD GSYH
16: 30 ABD çekirdek GSYH
16: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları
18: 00 ABD bekleyen konut satışları
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28 ŞUBAT CUMA
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11: 55 Almanya işsizlik
16: 00 Almanya TÜFE
16: 30 ABD kişisel gelirler
16: 30 ABD kişisel harcamalar
16: 30 ABD çekirdek PCE
17: 45 ABC Chicago PMI
18: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi