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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------------------------------27/02 10: 00 Ekonomik güven endeksi27/02 10: 00 Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı28/02 10: 00 Dış ticaret dengesi28/02 10: 00 GSYH28/02 10: 00 Motorlu...

25.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:10TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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27/02          10: 00     Ekonomik güven endeksi

27/02          10: 00     Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı

28/02          10: 00     Dış ticaret dengesi

28/02          10: 00     GSYH

28/02          10: 00     Motorlu kara taşıtları

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TSİ          DÜNYA

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25 ŞUBAT SALI

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10: 00      Almanya GSYH

18: 00      ABD tüketici güven endeksi

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26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

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18: 00      ABD yeni konut satışları

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27 ŞUBAT PERŞEMBE

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16: 30      ABD dayanıklı mal siparişleri

16: 30      ABD GSYH

16: 30      ABD çekirdek GSYH

16: 30      ABD işsizlik maaş başvuruları

18: 00      ABD bekleyen konut satışları

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28 ŞUBAT CUMA

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11: 55      Almanya işsizlik

16: 00      Almanya TÜFE

16: 30      ABD kişisel gelirler

16: 30      ABD kişisel harcamalar

16: 30      ABD çekirdek PCE

17: 45      ABC Chicago PMI

18: 00      ABD Mich. tüketici güven endeksi



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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