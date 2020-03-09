TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Trafik İstatistikleri11/03 10: 00 Cari denge11/03 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi11/03 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/03 10: 00 İnşaat...
09.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:38
TÜRKİYE--------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03 10: 00 İşsizlik10/03 10: 00 Trafik İstatistikleri11/03 10: 00 Cari denge11/03 10: 00 Kümes Hayvancılığı Üretimi11/03 10: 00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi11/03 10: 00 İnşaat Maliyet Endeksi11/03 10: 00 Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri13/03 10: 00 Sanayi üretimi13/03 10: 00 Ciro Endeksleri13/03 10: 00 Perakende Satış Endeksleri13/03 14: 30 TCMB beklenti anketi16/03 10: 00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi16/03 10: 00 Konut Satış İstatistikleri16/03 11: 00 Bütçe dengesi17/03 10: 00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri18/03 10: 00 İstatistiklerle Yaşlılar18/03 10: 00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu19/03 10: 00 Bitkisel Ürün Denge Tabloları19/03 10: 00 Dış Ticaret Endeksleri19/03 14: 00 TCMB politika faizi20/03 10: 00 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri20/03 10: 00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi20/03 10: 00 İşgücü İstatistikleri20/03 10: 00 Kurulan ve Kapanan Şirketler20/03 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/03 10: 00 Tüketici güven endeksi23/03 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/03 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/03 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/03 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/03 10: 00 Dış ticaret endeksi31/03 12: 00 Brüt dış borç stoku31/03 12: 00 Net dış borç stoku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ DÜNYA--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/03 10: 00 Almanya sanayi üretimi10/03 13: 00 Euro bölgesi GSYH11/03 12: 30 İngiltere GSYH11/03 12: 30 İngiltere sanayi üretimi11/03 15: 30 ABD TÜFE, çekirdek TÜFE12/03 13: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları12/03 15: 30 ABD ÜFE, çekirdek ÜFE12/03 15: 45 ECB politika faizi, mevduat faizi13/03 10: 00 Almanya TÜFE13/03 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi16/03 15: 30 ABD New York fed imalat endeksi17/03 13: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi17/03 15: 30 ABD perakende satışlar17/03 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar17/03 16: 15 ABD sanayi üretimi 17/03 16: 15 ABD kapasite kullanımı 18/03 13: 00 Euro bölgesi TÜFE, nihai 18/03 15: 30 ABD yeni konut inşaatları 18/03 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 18/03 21: 00 Fed politika faizi 19/03 02: 30 BOJ politika faizi 19/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları 19/03 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi 20/03 17: 00 ABD ikinci el konut satışları 24/03 11: 30 Almanya imalat PMI, öncü 24/03 11: 30 Almanya hizmetler PMI, öncü 24/03 11: 30 Euro bölgesi imalat PMI, öncü 24/03 11: 30 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü24/03 16: 45 ABD Markit imalat PMI, öncü 24/03 17: 00 ABD yeni konut satışları 25/03 10: 00 Almanya Ifo endeksi 25/03 12: 30 İngiltere TÜFE25/03 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri26/03 12: 30 İngiltere perakende satışları 26/03 15: 00 BoE politika faizi 26/03 15: 30 ABD GSYH, nihai 26/03 15: 30 ABD çekirdek GSYH 26/03 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları27/03 15: 30 ABD kişisel gelirler 27/03 15: 30 ABD kişisel harcamalar 27/03 15: 30 ABD çekirdek PCE 27/03 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi30/03 15: 00 Almanya TÜFE, öncü 30/03 17: 00 ABD bekleyen konut satışları 30/03 10: 55 Almanya işsizlik 31/03 11: 30 İngiltere GSYH 31/03 12: 00 Euro bölgesi TÜFE, öncü 31/03 16: 45 ABD Chicago PMI
31/03 17: 00 ABD tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi
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